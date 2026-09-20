Клуб Первой лиги продолжает доверять тренеру после поражения со счетом 0:6 - источник

Руководство клуба из Первой лиги пока не ищет нового главного тренера, несмотря на крупное поражение со счетом 0:6 в Первой лиге.
Фото: ФК "Ленинградец"
По информации источника, в "Ленинградце" доверяют Александру Шмарко, несмотря на поражение "Нижнему Новгороду" 17 сентября со счетом 0:6. Руководство считает удовлетворительным количество набранных очков на старте сезона. Главная задача клуба - не вылететь из Первой лиги.

Александр Шмарко был назначен главным тренером клуба в конце июня 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 12 матчей, одержала 2 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений во всех турнирах.

На данный момент "Ленинградец" занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 10 очков в 11 встречах.

Источник: Telegram-канал "ФНЛ с Ильёвым"

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