Вагнер Лав вместе с семьей вылетел в Москву (фото)
Экс-нападающий ЦСКА отправился на свой прощальный матч.
Пресс-служба ЦСКА опубликовала фотографию Вагнера Лава, который вместе с семьей вылетел в Москву на свой прощальный матч.
Напомним, игра с участием легенды московского клуба состоится в следующую субботу, 26 сентября. Встреча пройдет на домашнем стадионе красно-синих "ВЭБ Арена" и начнется в 20:00 по местному времени.
Вагнер Лав выступал за "армейцев" с 2004-го по 2011-й и в 2013 году. В марте бразилец объявил о завершении игровой карьеры.