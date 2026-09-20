"Управлять бизнесом в Грузии и работать с судьями. Сколько свободного времени!" Погорелов - о Каманцеве

Футбольный журналист и комментатор Федор Погорелов высказался о работе председателя судейского комитета Павла Каманцева.
Фото: РФС
"У нас звучала реплика Геннадия Сергеевича Орлова. Он говорил ,что "Зениту" не надо разговаривать с судьями. Надо играть. Бесспорно, реплика справедливая. Но потом смотрю на слова экс-агента Андрея Лунева. Он рассказал, что Павел Каманцев занимается инвестициями в недвижимость Грузии.

Я про себя думаю – сколько свободного времени у человека! Управлять бизнесом в другой стране, при этом как-то работать с судьями – он большой молодец", – сказал Погорелов в эфире "Радио Зенит".

Павел Каманцев занимает пост председателя судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза. В этих должностях он был утвержден летом 2022 года.

По итогам 9 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги единоличным лидером турнирной таблицы является "Краснодар", набравший 21 очко. Далее на данный момент идут московские "Динамо", ЦСКА и Спартак", у которых по 19 баллов в активе. Топ-5 с 18 очками в копилке замыкает петербургский "Зенит".

Напомним, чемпионат России вернется после международной паузы на матчи сборных 9 октября.

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