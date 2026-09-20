"Управлять бизнесом в Грузии и работать с судьями. Сколько свободного времени!" Погорелов - о Каманцеве

Футбольный журналист и комментатор Федор Погорелов высказался о работе председателя судейского комитета Павла Каманцева.

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Я про себя думаю – сколько свободного времени у человека! Управлять бизнесом в другой стране, при этом как-то работать с судьями – он большой молодец", – сказал Погорелов в эфире "Радио Зенит".