"Он может реализовать себя в чем угодно". Президент РПЛ - о Дзюбе

"Я с большой теплотой отношусь к Дзюбе. Артем настолько талантливый парень, что может реализовать себя в чем угодно.
В том числе, без сомнений, в РФС или в РПЛ, если он решит закончить карьеру, и ему будет это интересно", - сказал Алаев.
38-летний нападающий Артем Дзюба завершил свое выступление за тольяттинский "Акрон" по завершении сезона 2025/26. В настоящее время футболист не связан контрактными обязательствами с каким-либо клубом и является свободным агентом.
Ранее Дзюба сообщил, что может завершить профессиональную карьеру игрока.