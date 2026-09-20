"Он может реализовать себя в чем угодно". Президент РПЛ - о Дзюбе

Президент РПЛ Александр Алаев допустил в будущем возможную работу Артема Дзюбы в РФС или РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"
"Я с большой теплотой отношусь к Дзюбе. Артем настолько талантливый парень, что может реализовать себя в чем угодно.

В том числе, без сомнений, в РФС или в РПЛ, если он решит закончить карьеру, и ему будет это интересно", - сказал Алаев.

38-летний нападающий Артем Дзюба завершил свое выступление за тольяттинский "Акрон" по завершении сезона 2025/26. В настоящее время футболист не связан контрактными обязательствами с каким-либо клубом и является свободным агентом.

Ранее Дзюба сообщил, что может завершить профессиональную карьеру игрока.

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