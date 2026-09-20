"Он может реализовать себя в чем угодно". Президент РПЛ - о Дзюбе

Президент РПЛ Александр Алаев допустил в будущем возможную работу Артема Дзюбы в РФС или РПЛ.

Фото: ФК "Акрон"

"Я с большой теплотой отношусь к Дзюбе. Артем настолько талантливый парень, что может реализовать себя в чем угодно.