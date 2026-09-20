Игрок "Зенита" входит в топ-5 атакующих хавбеков Европы до 23 лет

Футболист "Зенита" вошел в пятерку лучших игроков до 23 лет на позиции атакующего полузащитника.
Фото: ФК "Зенит"
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory обнародовал список самых перспективных молодых полузащитников, специализирующихся на атакующих действиях и выступающих в европейских лигах.

20-летний бразилец Педро, представляющий петербургский "Зенит", занял пятое место в этом рейтинге совместно с 21-летним венгерским футболистом Миланом Пете, выступающим за "Пакш".

В этом сезоне Педро принял участие в 10 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах и записал на свой счет 4 голевые передачи.

Источник: ФК "Зенит"

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