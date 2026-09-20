"Если бы не он, "Зенит" не был бы там, где он сейчас". Радимов выделил игру Соболева

А в итоге смотрите, сколько пользы приносит Соболев. И если бы не он, наверное, "Зенит" не был бы там, где он сейчас находится", - сказал Радимов.
Александр Соболев присоединился к "Зениту" летом 2024 года, перейдя из московского "Спартака". В 12 матчах нынешнего сезона 29-летний центрфорвард записал на свой счет 10 забитых голов и 3 результативные передачи. По итогам 9 стартовых туров РПЛ Соболев имеет в своем активе 7 мячей и возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата.
Напомним, ранее Соболев был включен в окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи в сентябре и октябре. Нападающий не вызывался в национальную команду с 2023 года.
Источник: "РБ Спорт"