"Если бы не он, "Зенит" не был бы там, где он сейчас". Радимов выделил игру Соболева

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал результативность нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"В целом по Соболеву надо отметить, что при всей той критике, которая была в прошлом году, при том, что его списали со счетов, он забивает. Сколько говорили: да зачем он вам нужен? Лучше бы эти деньги потратили на что-то еще.

А в итоге смотрите, сколько пользы приносит Соболев. И если бы не он, наверное, "Зенит" не был бы там, где он сейчас находится", - сказал Радимов.

Александр Соболев присоединился к "Зениту" летом 2024 года, перейдя из московского "Спартака". В 12 матчах нынешнего сезона 29-летний центрфорвард записал на свой счет 10 забитых голов и 3 результативные передачи. По итогам 9 стартовых туров РПЛ Соболев имеет в своем активе 7 мячей и возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата.

Напомним, ранее Соболев был включен в окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи в сентябре и октябре. Нападающий не вызывался в национальную команду с 2023 года.

Источник: "РБ Спорт"

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