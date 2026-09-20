Экс-наставник "Спартака": есть жгучее желание вернуться к тренерской работе

"В данный момент я открыт для предложений по работе. Рассматриваю только варианты из России. В любой момент готов принять клуб Первой лиги или РПЛ.Или любой другой клуб, который ставит перед собой серьезные задачи. Есть жгучее желание наконец-то вернуться к тренерской работе", - сказал Ледяхов Metaratings.
Ранее Игорь Ледяхов возглавлял калининградскую "Балтику", ярославский "Шинник", грозненский "Ахмат", волгоградский "Ротор" и московский "Спартак".
Последним местом работы российского специалиста была владикавказская "Алания". Он являлся ассистентом главного тренера с конца марта по конец ноября 2023 года.