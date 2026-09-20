Экс-наставник "Спартака": есть жгучее желание вернуться к тренерской работе

Бывший тренер ряда российских клубов Игорь Ледяхов высказался о своем будущем.
Фото: ФК "Ахмат"
Российский специалист заявил, что готов возглавить клуб из Российской Премьер-Лиги или Первой лиги.

"В данный момент я открыт для предложений по работе. Рассматриваю только варианты из России. В любой момент готов принять клуб Первой лиги или РПЛ.
Или любой другой клуб, который ставит перед собой серьезные задачи. Есть жгучее желание наконец-то вернуться к тренерской работе", - сказал Ледяхов Metaratings.

Ранее Игорь Ледяхов возглавлял калининградскую "Балтику", ярославский "Шинник", грозненский "Ахмат", волгоградский "Ротор" и московский "Спартак".

Последним местом работы российского специалиста была владикавказская "Алания". Он являлся ассистентом главного тренера с конца марта по конец ноября 2023 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится