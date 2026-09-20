Стал известен лидер после 9 туров в противостоянии испанских тренеров в РПЛ

Подведены промежуточные итоги противостояние испанских тренеров в чемпионате России.

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги привела статистику испанских специалистов по итогам 9 прошедших туров чемпионата.

Самым успешным на данный момент является главный тренер "Спартака" Хуан Карседо, чья команда уже обыграла "Родину" (3:0) и "Ростов" (3:0).

Красно-белые набрали 19 очков и ушли на международную паузу, располагаясь на четвертом месте в турнирной таблице.

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