Стал известен лидер после 9 туров в противостоянии испанских тренеров в РПЛ
Подведены промежуточные итоги противостояние испанских тренеров в чемпионате России.
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги привела статистику испанских специалистов по итогам 9 прошедших туров чемпионата.
Самым успешным на данный момент является главный тренер "Спартака" Хуан Карседо, чья команда уже обыграла "Родину" (3:0) и "Ростов" (3:0).
Красно-белые набрали 19 очков и ушли на международную паузу, располагаясь на четвертом месте в турнирной таблице.