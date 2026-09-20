Нападающий "Зенита-2" повторил гол Аршавина в ворота Левенца

Кирилл Косарев отличился в матче с "Иртышом" в 10-м туре Второй лиги А.
Фото: ФК "Зенит"
Форвард "Зенита-2" Кирилл Косарев забил в ворота "Иртыша" в матче 10-го тура Второй лиги А и помог своей команде одержать уверенную победу (2:0).

25-летний игрок почти в точности повторил знаменитый гол бывшего нападающего сине-бело-голубых Андрея Аршавина в матче за Суперкубок России голкиперу "Локомотива" Ивану Левенцу в марте 2008 года.

Видео гола Косарева можно посмотреть по ссылке.

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