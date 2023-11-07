- Я не могу осуждать Карпина, но он всё продолжает что-то искать. Валерию Георгиевичу нужно быть в поиске полевых игроков, а искать нечего. У него есть уже вратари - Сафонов и Лантратов, больше не надо ему никого. А он себя распыляет на всё. Ему нужно искать футболистов в поле. Очень сочувствую Карпину, что наш футбол дошел до такого, что мы не можем набрать достойных игроков в национальную команду. Хотелось, чтобы наша сборная была хотя бы примерно такая же, как европейские национальные команды, - передает слова Кавазашвили Metaratings.ru.
Ранее тренерский штаб сборной России объявил состав на ноябрьский сбор 2023 года. В число 29 вызванных игроков вошли 4 вратаря, 9 защитников, 13 полузащитников и 3 нападающих. Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет в срок с 13 по 20 ноября и завершится товарищеским матчем со сборной Кубы. Эта игра состоится 20 ноября на поле "Волгоград Арены".
В октябре 2023 года сборная России под руководством главного тренера Валерия Карпина провела два товарищеских матча. В Москве прошла контрольная встреча со сборной Камеруна (1:0), в турецкой Анталье - игра с национальной командой Кении (2:2).
Кавазашвили - о составе сборной России: не могу осуждать Карпина, но он всё продолжает что-то искать
Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал состав сборной России на ноябрьский сбор 2023 года.
Фото: РПЛ