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Радимов: Захаряну полезнее находиться в "Реале Сосьедад", чем в сборной

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Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов отреагировал на новость о том, что полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян не был вызван в национальную команду России на ноябрьский сбор.
Фото: Getty Images
— Видел последний матч "Реала Сосьедад" с "Барселоной". И "Сосьедад" играл в космический футбол. Конкуренты Захаряна выглядели впечатляюще, работы там непочатый край. Ему полезнее находиться там, чем в сборной.

Сегодня, 7 ноября 2023 года, главный тренер национальной команды России Валерий Карпин огласил список из 29 игроков, которые попали в расширенный состав на ноябрьский сбор. В нем не оказалось атакующего хавбека испанского "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна.

Напомним, сборная России проведет товарищеский матч против команды Кубы 20 ноября. Поединок будет проведен в Волгограде.

Источник: "Матч ТВ"

Захарян Радимов Сборная России Реал Сосьедад
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