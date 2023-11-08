— Видел последний матч "Реала Сосьедад" с "Барселоной". И "Сосьедад" играл в космический футбол. Конкуренты Захаряна выглядели впечатляюще, работы там непочатый край. Ему полезнее находиться там, чем в сборной.
Сегодня, 7 ноября 2023 года, главный тренер национальной команды России Валерий Карпин огласил список из 29 игроков, которые попали в расширенный состав на ноябрьский сбор. В нем не оказалось атакующего хавбека испанского "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна.
Напомним, сборная России проведет товарищеский матч против команды Кубы 20 ноября. Поединок будет проведен в Волгограде.
Источник: "Матч ТВ"
Радимов: Захаряну полезнее находиться в "Реале Сосьедад", чем в сборной
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов отреагировал на новость о том, что полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян не был вызван в национальную команду России на ноябрьский сбор.
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