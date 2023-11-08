"Так и не вышел [в матче с "Локомотивом"] Денисов. Такое ощущение, что мы можем забыть о футболисте до конца сезона — Абаскаль чехлит игрока, а в итоге на позицию справа выходит во втором тайме Мозес", — сказал Шалимов.
21-летний Денисов — воспитанник "Зенита". В "Спартаке" защитник оказался в 2019 году. В нынешнем сезоне спортсмен отметился тремя голевыми передачами в 18 играх, проведя на поле 1381 минуту. Контракт между сторонами рассчитан ещё на три сезона (включая нынешний).
Источник: "РБ Спорт".
Шалимов: такое ощущение, что мы можем забыть о Денисове до конца сезона — Абаскаль его чехлит
Российский специалист Игорь Шалимов высказался о защитнике "Спартака" Данииле Денисове.
Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press