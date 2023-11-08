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Аршавин — про Алексея Миранчука: раньше точно бы сказал, что надо брать. Сейчас уже сомнения

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Член правления "Зенита" Андрей Аршавин высказался о полузащитнике "Аталанты" Алексее Миранчуке.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
"Если бы это было раньше, я бы точно сказал, что надо брать. Сейчас уже были бы сомнения. На мой взгляд, он слишком статичен", — сказал Аршавин.

28-летний Миранчук в четырех матчах нынешнего сезона провёл на поле 101 минуту, не отметившись результативными действиями. Его контракт с итальянской командой истекает в конце сезона.

Источник: "Спорт-Экспресс".

Миранчук Аршавин Аталанта Зенит Серия А Российские трансферы
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