"Если бы это было раньше, я бы точно сказал, что надо брать. Сейчас уже были бы сомнения. На мой взгляд, он слишком статичен", — сказал Аршавин.
28-летний Миранчук в четырех матчах нынешнего сезона провёл на поле 101 минуту, не отметившись результативными действиями. Его контракт с итальянской командой истекает в конце сезона.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Аршавин — про Алексея Миранчука: раньше точно бы сказал, что надо брать. Сейчас уже сомнения
Член правления "Зенита" Андрей Аршавин высказался о полузащитнике "Аталанты" Алексее Миранчуке.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС