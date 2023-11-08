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Деограсия — о возможном уходе Веры из "Оренбурга": это решение клуба. Мы примем то, что руководство посчитает нужным

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Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия прокомментировал возможный уход игрока команды Лукаса Веры.
Фото: "Матч ТВ"
"Это решение клуба. Мы примем то, что клуб посчитает нужным. Команда всегда старается быть готовой ко всему", — цитирует Деограсию "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера близок к переходу в московский "Локомотив".

В этом сезоне РПЛ Вера сыграл 13 матчей. За это время аргентинец забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

Оренбург Российские трансферы Вера Деограсия
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