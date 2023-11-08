"Это решение клуба. Мы примем то, что клуб посчитает нужным. Команда всегда старается быть готовой ко всему", — цитирует Деограсию "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера близок к переходу в московский "Локомотив".
В этом сезоне РПЛ Вера сыграл 13 матчей. За это время аргентинец забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.
Деограсия — о возможном уходе Веры из "Оренбурга": это решение клуба. Мы примем то, что руководство посчитает нужным
Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия прокомментировал возможный уход игрока команды Лукаса Веры.
Фото: "Матч ТВ"