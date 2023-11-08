Как утверждает источник, семинар состоялся сегодня, 8 ноября. Судейский корпус представляли глава судейского департамента РФС Милорад Мажич и председатель судейского комитета Павел Каманцев. Футболистам и тренерам "бело-голубых" была разъяснена специфика трактовки правил ФИФА.
Ранее сообщалось о том, что аналогичную встречу руководители отечественного судейства в среду провели с футболистами и тренерами "Спартака". В конце октября в таких семинарах приняли участие "Крылья Советов" и "Краснодар".
Отмечается, что мероприятия проводятся в рамках ежегодной программы лицензирования. Мажич возглавил департамент судейства РФС в июне нынешнего года.
Источник: "СЭ"
Глава департамента судейства РФС Мажич провел встречу с футболистами и тренерами "Динамо"
Игроки и тренеры московского "Динамо" провели встречу с руководством судейского корпуса РФС во главе с сербским инспектором ФИФА Милорадом Мажичем.
Фото: РФС