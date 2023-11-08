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Глава департамента судейства РФС Мажич провел встречу с футболистами и тренерами "Динамо"

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Игроки и тренеры московского "Динамо" провели встречу с руководством судейского корпуса РФС во главе с сербским инспектором ФИФА Милорадом Мажичем.
Фото: РФС
Как утверждает источник, семинар состоялся сегодня, 8 ноября. Судейский корпус представляли глава судейского департамента РФС Милорад Мажич и председатель судейского комитета Павел Каманцев. Футболистам и тренерам "бело-голубых" была разъяснена специфика трактовки правил ФИФА.

Ранее сообщалось о том, что аналогичную встречу руководители отечественного судейства в среду провели с футболистами и тренерами "Спартака". В конце октября в таких семинарах приняли участие "Крылья Советов" и "Краснодар".

Отмечается, что мероприятия проводятся в рамках ежегодной программы лицензирования. Мажич возглавил департамент судейства РФС в июне нынешнего года.

Источник: "СЭ"

Динамо Мажич Каманцев Судейство
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