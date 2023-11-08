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Семин – о возвращении Миранчука в "Локомотив": это слухи, которые вбрасывают агенты

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Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на информацию о том, что "Локомотив" желает арендовать своего воспитанника Алексея Миранчука у "Аталанты" во время январского трансферного окна.
Фото: ФК "Аталанта"
– "Локомотив" хочет арендовать Миранчука у "Аталанты" зимой? Все эти новости – слухи, которые вбрасывают агенты. А мы должны все это комментировать, и создается совершенно другая ситуация. К агентам по этим вопросам обращайтесь, – приводит слова 76-летнего специалиста Metaratings.

Ранее стало известно, что руководство "Локомотива" рассчитывает арендовать воспитанника "железнодорожников" Алексея Миранчука у "Аталанты" в январское трансферное окно. При этом сам полузащитник сборной России рассчитывает остаться в Европе. Спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов не исключил вариант с возвращением Миранчука, который играл в "Локомотиве" с 2013 по 2020 годы.

Напомним, соглашение Миранчука с "Аталантой" истекает летом 2025 года. В нынешнем сезоне Алексей появился на поле в 4 матчах в составе итальянской команды во всех турнирах.

Локомотив Миранчук Ал Семин Аталанта
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