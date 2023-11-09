– Мог ли Клаудиньо уйти из "Зенита" летом? Думаю, мог. Был вариант, но он остался здесь. Предложения есть и по другим игрокам, но вопрос в том, насколько это выгодно клубу и футболисту. Насильно здесь мы никого не держим.
Понятно, что Малком – потеря для нас со спортивной точки зрения. Но говорить о том, что уход Малкома эмоционально сказался на Клаудиньо, я бы не стал. Наоборот, он рад за друга, который пошел на финансовое повышение, – цитирует Оливейру "СЭ".
В нынешнем сезоне Клаудиньо принял участие во всех 14 матчах чемпионата России, забив 3 гола и сделав 4 результативные передачи. Контракт "Зенита" с 26-летним бразильцем, также имеющим паспорт РФ, действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Клаудиньо в 20 млн евро. Он перешел в "Зенит" в августе 2021 года из бразильского "РБ Брагантино" и дважды становился чемпионом России в составе питерской команды.
Тренер "Зенита" Оливейра: у Клаудиньо был вариант уйти из клуба летом
Ассистент главного тренера "Зенита" Виллиам де Оливейра рассказал, что полузащитник "сине-бело-голубых" Клаудиньо мог покинуть питерский клуб в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"