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Кассьерра — о матче с "Краснодаром": "Зенит" прекрасно понимает важность предстоящей встречи

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Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра высказался в преддверии матча с "Краснодаром" в 15-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы — "Зенит", мы многократные чемпионы России, прекрасно понимаем важность предстоящей встречи. Но и для нас это дополнительная мотивация показать свой лучший футбол. Мы хорошо знаем, что от нас требуется, хотим выиграть это грандиозное противостояние", — сказал Кассьерра.

Отметим, что "Краснодар" занимает в турнирной таблице чемпионата России первое место, набрав 31 очко. "Зенит" идёт вторым, у него в активе 29 очков. Соответственно, действующий чемпион России вернётся на первое место, если обыграет соперника в завтрашнем матче. Игра состоится на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

Источник: bobsoccer.

Кассьерра Зенит Краснодар
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