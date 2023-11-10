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Роша: Москва — безопасный город. В Бразилии после 20:00 мы стараемся не выходить на улицу

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Защитник ЦСКА Виллиан Роша сравнил жизнь в России и родной Бразилии.
Фото: ПФК ЦСКА
"В Москве мне очень комфортно. Это красивый, чистый и очень безопасный город. Дома [в Бразилии] после 20:00 мы стараемся не выходить на улицу — легко могут ограбить, и так практически в любом бразильском городе. Небезопасные места, конечно, есть в каждой стране, но в Бразилии их слишком уж много", — сказал Роша.

28-летний Роша стал игроком российского клуба в летнее трансферное окно 2022 года. В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в 17 матчах, отметившись результативной передачей. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Ранее Роша выступал за "Фламенго", "Гремио", а в Португалии играл за "Портимоненсе".

Источник: "Ведомости".

Виллиан Роша ЦСКА
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