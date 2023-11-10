– Мог ли "Зенит" не отпустить Барриоса в сборную? Нет. Если бы его вызвали, клуб был бы вынужден его отпустить. Главный тренер сборной решил не вызывать Барриоса и дать шанс другим. Уверен, что Вильмара вызовут в следующий раз, – приводит слова агента хавбека "Спорт день за днем".
10 ноября стало известно, что 3 футболиста клубов РПЛ получили вызовы в национальную сборную Колумбии для участия в матчах квалификационного турнира чемпионата мира-2026 против Бразилии и Парагвая. В заявку команды попали форвард "Краснодара" Джон Кордоба, хавбек "Динамо" Хорхе Карраскаль и нападающий "Зенита" Матео Кассьерра. Одноклубник Кассьерры Вильмар Барриос на этот раз не получил приглашение в национальную команду.
После 4 сыгранных матчей сборная Колумбии с 6 очками располагается на пятой позиции в таблице Южноамериканского отбора ЧМ-2026. Для прямого попадания на мундиаль необходимо занять одно из первых шести мест. Кассьерра с 11 голами возглавляет текущую гонку бомбардиров РПЛ. Кордоба идет на второй строчке, забив 7 мячей.
Агент Барриоса: уверен, в следующий раз Вильмара вызовут в сборную Колумбии
Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса, отреагировал на невызов своего клиента в сборную Колумбии на ближайшие отборочные матчи к ЧМ-2026.
Фото: ФК "Зенит"