– Во-первых, радует, что нет явного доминирования "Зенита", более того. Второе – нет таких явных аутсайдеров. Просто были "пассажиры", которых смотреть неинтересно. Сейчас же каждый тур – иди, смотри, все меняется, любая команда может набрать очки, просто так никого не обыграешь.
После 14 туров Российской Премьер-Лиги лидером турнирной таблицы является "Краснодар". "Быки" имеют на своем счету 31 балл. Петербургский "Зенит" располагается на второй строчке. На счету сине-бело-голубых 29 очков. Отметим, что подопечные Сергея Семака выиграли пять чемпионских титулов РПЛ за последние пять сезонов.
Напомним, в 15-м туре чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" дома сыграет против "Краснодара". Данная встреча состоится 11 ноября.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-игрок "Зенита" Радимов: радует, что нет явного доминирования петербуржцев в РПЛ
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Владислав Радимов рассказал, что его радует в нынешнем сезоне чемпионата России по футболу.
Фото: личный архив Владислава Радимова