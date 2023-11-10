– Все команды хотят нас победить. Знаем о положении нашей команды в турнирной таблице, поэтому мы должны выигрывать все игры. Думаю, у нас высокие шансы на чемпионство — шаг за шагом идем за трофеем.
"Краснодар" в настоящее время является лидером турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. После 14 туров подопечные Владимира Ивича имеют в собственном активе 31 очко. Отметим, что своего ближайшего преследователя, коим является петербургский "Зенит", "быки" опережают на два очка.
В 15-м туре чемпионата России по футболу "Краснодар" в гостях сыграет против петербургского "Зенита'. Встреча пройдет завтра, 11 ноября.
Источник: "РБ Спорт"
Олусегун: у "Краснодара" высокие шансы на чемпионство
Нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун высказался о шансах "быков" на чемпионство в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"