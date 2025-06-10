— Просто так получилось, мне кажется. Оказался в нужном месте четыре раза. Три раза забил в пустые, считай. Партнеры выкатили.
— Видел, что Карпин показывал, что надо семь?
— Семь — много», — заявил Гладышев «Матч ТВ».
Для Гладышева это был первый матч в стартовом составе сборной России и первые забитые мячи за национальную команду.
В прошедшем сезоне Ярослав Гладышев провёл 28 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 10 голов и отдал 5 голевых передач. Также он принял участие в 11 матчах Кубка России, где отличился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.
Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 22-летнего нападающего составляет 2,8 миллиона евро.
Гладышев — о покере в ворота Беларуси: оказался в нужном месте четыре раза
Нападающий сборной России Ярослав Гладышев прокомментировал своё выступление в товарищеском матче против Беларуси, где он оформил покер и принёс команде победу со счётом 4:1.
Фото: РФС