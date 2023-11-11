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Луческу — о Тимощуке: не хочу ничего слышать про этого человека. Не понимаю его позицию

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Экс-тренер "Зенита" Мирча Луческу признался, что больше не хочет ничего слышать о своём бывшем помощнике Анатолии Тимощуке.
Фото: Александр Задирака
"Понимаю, что меня обязательно спросят про Анатолия. С Тимощуком мы последний раз общались до начала конфликта на Украине. Я не понимаю его позицию, и больше не хочу говорить об этом человеке. Да, мы раньше близко общались и он был моим помощником в "Зените", — сказал Луческу.

Отметим, что Анатолий Тимощук лишен на родине всех наград и званий из-за продолжения работы в клубе из Санкт-Петербурга. Украинский специалист работает в структуре "Зенита" с марта 2017 года, а в качестве игрока представлял клуб с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 год.

Мирча Луческу работал в "Зените" в сезоне-2016/2017. Наиболее специалист известен по работе в донецком "Шахтёре" с 2004 по 2016 год. С 2020 по 2023 год специалист представлял киевское "Динамо".

Источник: Sport Arena.

Тимощук Луческу Зенит
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