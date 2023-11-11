- Разделим игру на два разных тайма с нашей стороны. Во втором тайме мы были похожи на себя, за исключением двух эпизодов с пропущенными голами. Мы полностью переигрывали "Локомотив" во втором тайме. Сложно упрекнуть игроков в нежелании и отсутствии старания. Мы были полностью готовы к игре. Очень обидное и горькое поражение.
В игре 15-го тура чемпионата России "Ахмат" в гостях уступил московскому "Локомотиву" со счетом 1:2. Грозненцы вели в счете до 79-й минуты матча, однако упустили победу, пропустив дважды в течение двух минут. Отметим, что коллектив Мирослава Ромащенко потерпела поражения в пяти последних матчах в РПЛ, а серия без побед для грозненцев длится на протяжении восьми туров. По итогам встречи "Ахмат" с 12 набранными очками остался на 14?й строчке в турнирной таблице, в зоне стыковых матчей.
Источник: "Матч ТВ"
Ромащенко: "Ахмат" полностью переигрывал "Локомотив" во втором тайме. Очень обидное и горькое поражение
Главный тренер "Ахмата" Мирослав Ромащенко прокомментировал поражение своей команды в матче 15-го тура РПЛ от "Локомотива" (2:1).
Фото: РИА Новости