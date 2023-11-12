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Александр Медведев: не случайно и Сафонов, и Галицкий сказали, что “Краснодар” отскочил

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Председатель правления петербургского “Зенита” Александр Медведев прокомментировал ничейный результат в матче с “Краснодаром” (1:1) в 15-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
– Была интересная игра, два разных тайма. Несмотря на то, что футболисты “Зенита” первыми пропустили мяч, они взял игру под контроль и имели все шансы победить — это и штанга после удара Мостового, и то, что на отскок не среагировал Изидор. Были и еще моменты. Поэтому не случайно и Матвей Сафонов, и Сергей Галицкий сказали, что команда отскочила. Самое главное, что гонка за лидером продолжается.

Вчера, 11 ноября 2023 года, в Санкт-Петербурге на стадионе “Газпром Арена” состоялся центральный матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местный “Зенит” сыграл против “Краснодара”. Встреча завершилась ничейным результатом – 1:1. У гостей забитым мячом на 63-й минуте отличился армянский полузащитник Эдуард Сперцян. Хозяева семь минут спустя ответили точным ударом в исполнении колумбийского форварда Матео Кассьерры.

После 15 туров чемпионата России по футболу петербургский “Зенит” имеет на своем счету 30 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице. “Краснодар” заработал 32 балла. Коллектив Владимира Ивича располагается на первой строчке.

Источник: РИА Новости

Зенит Сафонов Краснодар Медведев Галицкий
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