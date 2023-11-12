– Поговорили с командой на тему того, что плохо начали матч. Все было видно, интенсивность у нас была нулевая. Думаю, что только из?за этого. Настрой был. Валерий Георгиевич сказал: "Девочки вышли не биться, а просто бегать на поле". Мы проиграли всю борьбу, поэтому в первом тайме и сыграли так плохо, – цитирует Миронова "Матч ТВ".
12 ноября московский "Спартак" дома одержал победу в заключительном матче 15-го тура чемпионата России и завершил первый круг РПЛ на шестом месте в таблице. Встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена". Финальный свисток Кирилла Левникова зафиксировал счет 2:1 (2:0) в пользу "красно-белых".
"Спартак" набрал 24 очка и завершил первый круг чемпионата России-2023/24 на шестом месте. "Ростов" с 17 очками остался на 11-й строчке в таблице РПЛ после 15-ти сыгранных туров.
Хавбек "Ростова" Миронов: Карпин сказал, что девочки вышли не биться, а просто бегать на поле
Полузащитник "Ростова" Алексей Миронов рассказал, что главный тренер команды Валерий Карпин назвал футболистов девочками и упрекнул их в том, что они просто вышли побегать на поле в матче 15-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:2).
Фото: ФК "Ростов"