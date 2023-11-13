– Отлично, что взяли три очка. Команда очень хорошо начала встречу, забила два быстрых гола. Это важная победа, если вспомнить, что последнюю домашнюю победу в РПЛ "Спартак" над "Ростовом" одержал в 2018 году. Слава богу, что тренер переступил через все свои принципы и в конце матча выпустил Соболева. Если бы не он, то мы бы победу не удержали. Александр хорошо цеплялся за мяч, и только нерасторопность Мозеса не позволила команде забить третий гол, – цитирует Федуна "СЭ".
В минувшее воскресенье, 12 ноября, "Спартак" одержал победу в домашнем матче 15-го тура чемпионата России над "Ростовом" со счетом 2:1 (2:0), которая позволила "красно-белым" завершить первый круг на шестом месте в таблице. "Ростов" с 17 очками остался 11-м.
Команда Гильермо Абаскаля с первых минут захватила инициативу и дважды огорчила голкипера "желто-синих" Сергея Песьякова уже к 15-й минуте встречи. В составе хозяев отличились Михаил Игнатов и Квинси Промес. Гости ответили во втором тайме точным ударом с 11-метровой отметки в исполнении защитника Максима Осипенко.
Нападающий Александр Соболев второй матч подряд не попал в стартовый состав. В игре с "Ростовом" 26-летний форвард вышел на замену на 86-й минуте вместо полузащитника "красно-белых" Антона Зиньковского.
Федун: слава богу, Абаскаль переступил через все свои принципы и выпустил Соболева
Экс-владелец "Спартака" Леонид Федун оценил решение главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля выпустить нападающего Александра Соболева на 86-й минуте матча 15-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"