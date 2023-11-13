"Конечно, верили, что сможем вырвать ничью во втором тайме. После перерыва мы вышли на поле совсем с другим настроем. Нам не было, что терять, поэтому вышли и боролись до конца", — приводит слова Миронова "Матч ТВ".
12 ноября "Спартак" принимал у себя дома "Ростов" в матче 15-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На 4-й минуте гол оформил игрок красно-белых Михаил Игнатов. Нападающий москвичей Квинси Промес удвоил преимущество домашней команды на 15-й минуте. В конце второго тайма с пенальти забил защитник гостей Максим Осипенко.
В нынешнем сезоне Миронов сыграл 13 матчей. В них он забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
Игрок "Ростова" Миронов: мы верили, что сможем вырвать ничью в игре со "Спартаком"
Футболист "Ростова" Алексей Миронов рассказал, что его команда надеялась на ничью в игре со "Спартаком".
Фото: "Матч ТВ"