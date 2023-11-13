Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сокол
18:30
Арсенал ТулаНе начат

Глушаков: я не завершил карьеру в сборной России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал, завершил ли он карьеру в сборной России.
Фото: "Матч ТВ"
"Завершил ли я карьеру в сборной России? Нет, конечно. Не завершил. Верю ли я, что еще могу туда попасть? А почему нет? В нашей жизни все возможно", — приводит слова Глушкова "РБ Спорт".

Сейчас 36-летний Глушаков выступает за "Спартак" из Костромы. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 7 матчей во 2 Лиге. В них россиянин отдал 1 голевую передачу.

В форме сборной России Глушаков сыграл 57 матчей. За это время он забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу. Вместе с национальной командой игрок участвовал на Чемпионате мира 2014 года, Чемпионате Европы 2016 года и Кубке Конфедерации 2017 года.

Глушаков Сборная России Спартак Кострома
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится