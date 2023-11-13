"Завершил ли я карьеру в сборной России? Нет, конечно. Не завершил. Верю ли я, что еще могу туда попасть? А почему нет? В нашей жизни все возможно", — приводит слова Глушкова "РБ Спорт".
Сейчас 36-летний Глушаков выступает за "Спартак" из Костромы. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 7 матчей во 2 Лиге. В них россиянин отдал 1 голевую передачу.
В форме сборной России Глушаков сыграл 57 матчей. За это время он забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу. Вместе с национальной командой игрок участвовал на Чемпионате мира 2014 года, Чемпионате Европы 2016 года и Кубке Конфедерации 2017 года.
Глушаков: я не завершил карьеру в сборной России
Экс-игрок московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал, завершил ли он карьеру в сборной России.
Фото: "Матч ТВ"