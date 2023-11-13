– Давайте подождем и не будем делать поспешных выводов. Время еще есть. Думаю, Джикия еще поможет “Спартаку”, и такое будет не один раз в этом сезоне. Это капитан команды и очень качественный защитник.
29-летний Георгий Джикия является футболистом московского “Спартака” с января 2017 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 6,50 миллионов евро. В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах. Ему не удалось отличиться баллами за результативность.
Источник: “СЭ”
Федун: думаю, Джикия еще поможет “Спартаку”
Бывший владелец московского “Спартака” Леонид Федун прокомментировал ситуацию с малым количеством игрового времени капитана Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"