Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сокол
18:30
Арсенал ТулаНе начат

Федун: думаю, Джикия еще поможет “Спартаку”

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший владелец московского “Спартака” Леонид Федун прокомментировал ситуацию с малым количеством игрового времени капитана Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
– Давайте подождем и не будем делать поспешных выводов. Время еще есть. Думаю, Джикия еще поможет “Спартаку”, и такое будет не один раз в этом сезоне. Это капитан команды и очень качественный защитник.

29-летний Георгий Джикия является футболистом московского “Спартака” с января 2017 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 6,50 миллионов евро. В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах. Ему не удалось отличиться баллами за результативность.

Источник: “СЭ”

Федун Спартак Джикия
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится