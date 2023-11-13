- Сборная России по футболу - отличная команда, она занимает очень хорошую позицию в рейтинге Международной федерации футбола . Для нас очень выгодно встретиться с таким соперником, как Россия, конечно, это интересно для наших игроков, потому что это, несомненно, будет трудной задачей, которая потребует тщательного изучения. Мы столкнемся с футболом, который тактически отличается от того, в который играют в зоне КОНКАКАФ, и это очень полезно, - передает слова представителя пресс-службы сборной Кубы ТАСС.
В понедельник 20 ноября сборная России проведет домашний товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра состоится в Волгограде на одноименной арене, построенной специально к проведению Чемпионата мира-2018. Сборная Кубы выступает в КОНКАКАФ - Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки, и занимает в рейтинге ФИФА 169 место. Сборная России находится в нем на 39 позиции. Матч Россия - Куба начнется в 19:30 по московскому времени.
В октябре 2023 года подопечные Валерия Карпина провели две товарищеских игры: победили в Москве Камерун (1:0) и сыграли в Анталье вничью с Кенией (2:2).
Представитель пресс-службы сборной Кубы: для нас очень выгодно встретиться с таким соперником, как сборная России
В пресс-службе сборной Кубы дали комментарий по предстоящему товарищескому матчу со сборной России.
Фото: РФС