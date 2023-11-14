"Многие хвалят Карасева за эту игру, но я этого делать не буду. Я приписал ему три желтые карточки, которые он обязан был показывать... Это не управление игрой и не создание авторитета, так делать плохо. Да, для руководства он молодец, удержал игру — но Карасеву повезло, что тут не дошло до драки: надо сказать спасибо футболистам и тренерам, которые не поджигали", — сказал Федотов.
Федотов отметил, что в какой-то момент футболисты буквально начали "дубасить" друг друга. Эксперт также считает, что Карасёв пропустил желтые карточки в тех трёх моментах, в которых они должны были быть показаны со 100% вероятностью.
Напомним, игра между "Зенитом" и "Краснодаром" в последнем туре первого круга стала игрой за первое место. "Краснодар" опережал соперника на два очка, и после ничьей, собственно, сохранил это преимущество над ближайшим конкурентом.
Источник: "Чемпионат".
И. Федотов: не буду хвалить Карасева за игру "Зенит" — "Краснодар". Ему повезло, что тут не дошло до драки
Бывший российский судья Игорь Федотов оценил работу главного арбитра матча между "Зенитом" и "Краснодаром" (1:1) Сергея Карасёва. Игра прошла в 15-м туре РПЛ.
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"