"Единственный момент в первом тайме — когда бил Сперцян, но по воротам не попал. Игра напоминала матчи топов в Серии А — тяжелая, без моментов, очень осторожная. Во втором тайме "Краснодар" классически взломал оборону "Зенита" — передача между линиями, открывание Кордобы, добивание Сперцяна. Очень здорово сыграли, я бы не винил "Зенит", — цитирует Шалимова "РБ Спорт".
11 ноября на "Газпром Арене" состоялся матч 15-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром". Противостояние команд завершилось ничьей 1:1. Гол в ворота петербуржцев оформил полузащитник Эдуард Сперцян. Ответный мяч забил форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра. После встречи "быки" занимают первое место в РПЛ, набрав 32 очка. Клуб из северной столицы идет на следующей строчке с 30 очками на счету.
Шалимов: игра "Зенита" и "Краснодара" напоминала мне матчи топ-команд Серии А
Бывший главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов поделился своими впечатлениями от матча 15-го тура РПЛ "Зенит" - "Краснодар" (1:1).
Фото: ФК "Зенит"