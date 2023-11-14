"За что поборется "Локомотив" в этом сезоне? За тройку. Ну, наверное, войдет в призы. Там еще и "Спартак" есть. Но «красно?белые» с этим товарищем, со своим главным тренером вряд ли что?то смогут сделать. Честно говоря, удивлена, как Абаскаля не увольняют", — приводит слова Смородской "Матч ТВ".
По итогам первой половины сезона "Спартак" занимает шестую строчку в таблице. Красно-белые набрали 24 очка. Следующим соперником для московской команды станет "Балтика". "Локомотив" находится на одно место ниже, набрав те же 24 очка. В 16-м туре РПЛ красно-зеленые сыграют с "Крыльями Советов".
Гильермо Абаскаль тренирует "Спартак" с лета 2022 года. В предыдущем сезоне чемпионата России вместе с москвичами испанский специалист занял третье место.
Смородская: я удивлена, как Абаскаля не увольняют из "Спартака"
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская оценил шансы железнодорожников и "Спартака" на попадание в тройку призеров по итогу нынешнего сезона РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"