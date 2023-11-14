"Провальным первый круг я точно не считаю, таким было только начало сезона. Мы очень много пропускали, в каких?то моментах нам откровенно не везло. Но в последние два месяца мы стабилизировали ситуацию, будем стараться улучшить наше положение в турнирной таблице", — приводит слова Чернова "РБ Спорт".
По итогам первой части РПЛ "Ростов" занимает 11-ю строчку. Команда Валерия Карпина смогла набрать 17 очков. 26 ноября желто-синие встретятся с "Пари НН". Встреча пройдет в Ростове. Начало — 19:00 (мск).
Евгений Чернов отыграл в нынешнем сезоне 14 матчей. В них российский крайний защитник смог отдать 2 голевые передачи.
Евгений Чернов: я не считаю, что "Ростов" провалил первый круг РПЛ. Нам откровенно не везло
Защитник "Ростова" Евгений Чернов подытожил результаты первого круга РПЛ для своей команды.
Фото: ФК "Ростов"