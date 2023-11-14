"Многие говорят, что Файзуллаев стал главным открытием первого круга нашего чемпионата, соглашусь с этим. Абосс хорошо влился в ЦСКА, он техничный его можно выделить с хорошей стороны", — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.
20-летний Файзуллаев отыграл за ЦСКА 14 матчей во всех турнирах. В них вингер забил 1 мяч и отдал 6 голевых передач. ЦСКА находится на пятом месте в РПЛ. Армейский клуб набрал 25 очков. 25 ноября красно-синие сыграют с "Динамо". Дерби московских клубов начнется в 17:30.
Дьяков: Файзуллаев - главное открытие первого круга РПЛ
Бывший игрок московского "Динамо" Виталий Дьяков рассказал, кого он считает главным открытием первого круга чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА