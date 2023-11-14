– Третье место, это, конечно, приятно, но не могу сказать, что этот результат неожиданный. Хотя мы потеряли много очков с командами из низа таблицы, поэтому могли быть даже выше, – приводит слова Бессмертного “Евро-Футбол”.
После 15 туров чемпионата России по футболу московское “Динамо” имеет на своем счету 25 баллов. Подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице.
19-летний Станислав Бессмертный в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах. Ему удалось записать на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи. Действующий контракт россиянина с бело-голубыми истекает летом 2026 года.
Защитник “Динамо” Бессмертный – о 3-м месте бело-голубых: могли быть даже выше
Защитник московского “Динамо” Станислав Бессмертный оценил выступление бело-голубых в первом круге Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"