Матчи Скрыть

Защитник “Динамо” Бессмертный – о 3-м месте бело-голубых: могли быть даже выше

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник московского “Динамо” Станислав Бессмертный оценил выступление бело-голубых в первом круге Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"
– Третье место, это, конечно, приятно, но не могу сказать, что этот результат неожиданный. Хотя мы потеряли много очков с командами из низа таблицы, поэтому могли быть даже выше, – приводит слова Бессмертного “Евро-Футбол”.

После 15 туров чемпионата России по футболу московское “Динамо” имеет на своем счету 25 баллов. Подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице.

19-летний Станислав Бессмертный в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах. Ему удалось записать на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи. Действующий контракт россиянина с бело-голубыми истекает летом 2026 года.

Динамо Бессмертный
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится