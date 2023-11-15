"Причина почему его нет — простая. Клуб не запрещает ему приезжать, Никита сам хочет. Но есть вероятность, что если он приедет к нам, он больше не вернется на свое прежнее место работы", — сказал Кафанов.
28-летний Хайкин в нынешнем сезоне принял участие в 40 матчах, в которых пропустил 45 голов и 14 раз сыграл "на ноль". Вместе с командой он выступает в Лиге конференций — в третьем по силе турнире УЕФА.
В сборную России Хайкин призывался единожды — в ноябре 2021 года, но в матчах с Кипром и Хорватией на поле не вышел.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Кафанов — о невызове Хайкина в сборную: есть вероятность, что после этого он не вернется на прежнее место работы
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему в национальную команду не приглашается вратарь норвежского клуба "Будё-Глимт" Никита Хайкин.
Фото: РФС