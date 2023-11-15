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Карпин рассказал, почему в составе сборной России нет ни одного футболиста "Динамо"

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Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, почему он решил не вызывать ни одного игрока из московского "Динамо"
Фото: РФС
"Про Тюкавина сказали уже. У Фомина травма, клуб попросил его не вызывать. Что касается Скопинцева, у нас крайних защитников достаточно", — приводит слова Карпина "Матч ТВ".

7 ноября стал известен состав сборной России на сборы. В список приглашенных игроков не попал один игрок, выступающий за "Динамо".

Сборная России в рамках ноябрьского матча проведет 1 товарищеский матч. Соперником для команды Карпина станет команда из Кубы. Встреча пройдет 20 ноября в Волгограде. Начало — 19:00 (мск).

Сборная России Карпин Тюкавин Фомин Скопинцев Динамо
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