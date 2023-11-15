- Может ли Александр найти себе работу в Чехии? Это будет довольно сложно. Саша - молодой и перспективный тренер, но сейчас в Европе его никто не возьмет на работу. Дело в политике, а не в его профессиональных качествах. Если ситуация в мире изменится, то у него будет гораздо больше шансов найти хорошую работу в Европе.
Напомним, в понедельник, 13 ноября, сербский клуб "Спартак" из Суботицы объявил об отставке Александра Кержакова с поста главного тренера команды. 40-летний российский специалист возглавлял команду с июня этого года. Под его руководством "Спартак" провел 15 игр, в которых одержал пять побед, один раз сыграл вничью и потерпел девять поражений. В турнирной таблице чемпионата Сербии клуб из Суботицы занимает 11-ю строчку, набрав 16 очков.
Источник: "РБ Спорт"
Петржела: сейчас в Европе Кержакова никто не возьмет на работу. Дело в политике
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела считает, что главному тренеру Александру Кержакову будет тяжело устроиться на работу в Европе.
Фото: "СЭ"