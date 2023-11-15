"Как бы я представил драку Дзюбы и Пиняева? Они выложили видео — как Хасбик бьет Шакила. Это будет похожее. Может, Серега покусается", — приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Недавно в СМИ появились слухи о том, что после матча 14-го тура между "Спартаком" и "Локомотивом" (1:1) форварды железнодорожников Дзюба и Пиняев подрались. Клуб российских игроков в своих социальных сетях опроверг слухи об этом происшествии.
Андрей Мостовой: как бы выглядела драка Дзюбы и Пиняева? Может, Серега покусается
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой высказался о слухах про драку нападающих "Локомотива" Артема Дзюбы и Сергея Пиняева.
Фото: "Чемпионат"