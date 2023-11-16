"Возьмем матч краснодарцев с "Зенитом": петербуржцы сделали замену — усилили игру. А вот у "Краснодара" вышли со скамейки люди, но игру не усилили. Вот это и говорит о том, что скамейка у них слабовата, и это может помешать им стать чемпионами", — приводит слова Наумова "Матч ТВ".
После 15 туров "Краснодар" занимает первое место в таблице РПЛ. Команда Владимира Ивича набрала 32 очка. В последнем матче первого круга чемпионата России "быки" играли в гостях у "Зенита". Матч завершился ничьей 1:1. Гол оформил полузащитник черно-зеленых Эдуард Сперцян. У сине-бело-голубых мяч забил форвард Матео Кассьерра. 26 ноября "Краснодар" сыграет против "Урала". Встреча пройдет в Екатеринбурге на стадионе "Екатеринбург Арена". Начало - 14:00 (мск).
Наумов: "Краснодару" может помешать стать чемпионом его слабая скамейка
Экс-президент московского "Локомотива" Николай Наумов оценил шансы "Краснодара" на чемпионство в этом году.
Фото: "Матч ТВ"