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Наумов: "Краснодару" может помешать стать чемпионом его слабая скамейка

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Экс-президент московского "Локомотива" Николай Наумов оценил шансы "Краснодара" на чемпионство в этом году.
Фото: "Матч ТВ"
"Возьмем матч краснодарцев с "Зенитом": петербуржцы сделали замену — усилили игру. А вот у "Краснодара" вышли со скамейки люди, но игру не усилили. Вот это и говорит о том, что скамейка у них слабовата, и это может помешать им стать чемпионами", — приводит слова Наумова "Матч ТВ".

После 15 туров "Краснодар" занимает первое место в таблице РПЛ. Команда Владимира Ивича набрала 32 очка. В последнем матче первого круга чемпионата России "быки" играли в гостях у "Зенита". Матч завершился ничьей 1:1. Гол оформил полузащитник черно-зеленых Эдуард Сперцян. У сине-бело-голубых мяч забил форвард Матео Кассьерра. 26 ноября "Краснодар" сыграет против "Урала". Встреча пройдет в Екатеринбурге на стадионе "Екатеринбург Арена". Начало - 14:00 (мск).

Краснодар РПЛ Наумов
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