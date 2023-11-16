По сообщению источника, "Фламенго" хочет снизить цену на Клаудиньо. Бразильский клуб предложит "Зениту" процент от продажи игрока, если она случится. Ранее член тренерского штаба петербургской команды Виллиам де Оливейра рассказывал, что бразилец мог покинуть российский клуб.
В нынешнем сезоне Клаудиньо провел 21 матч. В них бразильский футболист забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. Вместе с "Зенитом" полузащитник 2 раза становился чемпионом России.
Esportes R7: "Фламенго" начал переговоры с "Зенитом" по трансферу Клаудиньо
Esportes R7 сообщает, что бразильский "Фламенго" начал переговоры с "Зенитом" по трансферу полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"