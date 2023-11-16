Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Эстония
20:00
АвстрияНе начат
Болгария
20:00
ВенгрияНе начат
Азербайджан
20:00
ШвецияНе начат
Грузия
20:00
ШотландияНе начат
Кипр
20:00
ИспанияНе начат
Люксембург
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Словакия
22:45
ИсландияНе начат
Лихтенштейн
22:45
ПортугалияНе начат
Черногория
22:45
ЛитваНе начат

Esportes R7: "Фламенго" начал переговоры с "Зенитом" по трансферу Клаудиньо

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Esportes R7 сообщает, что бразильский "Фламенго" начал переговоры с "Зенитом" по трансферу полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"
По сообщению источника, "Фламенго" хочет снизить цену на Клаудиньо. Бразильский клуб предложит "Зениту" процент от продажи игрока, если она случится. Ранее член тренерского штаба петербургской команды Виллиам де Оливейра рассказывал, что бразилец мог покинуть российский клуб.

В нынешнем сезоне Клаудиньо провел 21 матч. В них бразильский футболист забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. Вместе с "Зенитом" полузащитник 2 раза становился чемпионом России.

Российские трансферы Клаудиньо Зенит Фламенго
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится