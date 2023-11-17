"Вот недавно неплохо Кержаков ответил на вопрос, почему с ним каждый год продлевают контракт: "Можно пригласить игроков, которые сильнее, но это нереально, потому что трансферная стоимость для россиян несоизмерима со стоимостью легионеров". Если мы, грубо говоря, хотим взять иностранца за 5-7 миллионов евро, то такого же уровня доморощенный будет стоить для "Зенита" 20 миллионов", — приводит слова Семака "СЭ".
В заявке "Зенита" на данный момент 11 легионеров. По итогам 15 туров РПЛ "Зенит" занимает второе место, набрав 30 очков. В последнем матче дома петербуржцы сыграли вничью 1:1 с "Краснодаром". Гол сине-бело-голубых оформил нападающий Матео Кассьерра. В 16-м туре клуб из северной столицы сыграет против "Сочи". Встреча станет домашней для действующего чемпиона России. Начало — 15:15 (мск) 25 ноября.
Семак: если мы хотим взять иностранца за 5-7 миллионов евро, то такого же уровня российский игрок будет стоить 20 миллионов
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сравнил цены на иностранных и российских игроков.
Фото: ФК "Зенит"