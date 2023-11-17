"Сейчас самое главное — наилучшим образом провести концовку этой части сезона и максимально использовать в плане подготовки зимние сборы. Скажу больше: не поеду в отпуск, а буду все каникулы работать здесь, в Санкт?Петербурге, чтобы к весне набрать оптимальные кондиции", — приводит слова Изидора "Матч ТВ".
Изидор перешел в "Зенит" 9 сентября. За новый клуб француз успел сыграть 11 матчей. В них 23-летний нападающий забил 1 мяч.
Сейчас "Зенит" располагается на второй строчке в РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 30 очков за 15 матчей чемпионата. Следующим соперником для сине-бело-голубых станет "Сочи". Игра пройдет 25 ноября на "Газпром Арене". Начало — 15:15 (мск).
Изидор: зимой я не поеду в отпуск, а буду все каникулы работать в Санкт-Петербурге, чтобы к весне быть в лучших кондициях
Нападающий "Зенита" Вильсон Изидор рассказал, чем он будет заниматься во время зимней паузы.
Фото: ФК "Зенит"