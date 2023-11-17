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Акинфеев – о результатах ЦСКА после 1-го круга РПЛ: какую-то оценку давать глупо

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Многолетний капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о том, какую оценку он бы поставил команде за первый круг РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
– Моя оценка после 15 туров всей команде? Тут есть и плюсы, и минусы. Плюс — что мы не проигрываем никому. Но и не выигрываем, играем вничью. Минус — это, конечно, куча пропущенных голов. Какую-то оценку давать глупо, потому что прошло всего 15 туров.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА имеет на своем счету 25 набранных баллов. Подопечные Владимира Федотова занимают пятое место в турнирной таблице. Свой следующий матч “армейцы” проведут против столичного “Динамо” (16 тур чемпионата страны). Эта игра состоится 25 ноября 2023 года в Москве на стадионе “ВТБ Арена”. Ее начало запланировано на 17:30 мск.

Источник: ютуб-канал “Это футбол, брат!”


Акинфеев ЦСКА
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