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Аршавин — о первом чемпионстве с "Зенитом": оно было знаковым, но меня забыли на Сенной во время празднования

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Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин вспомнил своё первое чемпионство с командой в 2007 году.
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / Global Look Press
"Чемпионство 2007 было первым и знаковым для "Зенита" — было огромное торжество. Праздновали так, что я потерялся на Сенной площади, ха-ха! В городе были толпы болельщиков "Зенита", и когда мы вышли к ним из автобуса, то я просто-напросто слился с толпой. Меня забыли и поехали праздновать дальше. Ну ничего страшного: скоро в команде заметили пропажу, вернулись на Сенную и затолкали меня обратно в автобус", — сказал Аршавин.

В дальнейшем Аршавин, вернувшийся в "Зенит" после четырёхлетнего пребывания в "Арсенале", выиграл с командой ещё два чемпионства. Также в активе нападающего есть победы в Суперкубках России и УЕФА, а также в Кубке УЕФА (ныне — Лига Европы).

Игровую карьеру спортсмен завершил в 2018 году. Сейчас Аршавин занимает должность заместителя Генерального директора по спортивному развитию. За годы карьеры Аршавин ещё успел поиграть за "Кубань" и за "Кайрат" из Казахстана.

Источник: Sport24.

Аршавин Зенит
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