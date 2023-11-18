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Евсеев: Ивич - лучший тренер первого круга РПЛ

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Главный тренер "Кубани" Вадим Евсеев назвал наставника "Краснодара" Владимира Ивича лучшим тренером первого круга РПЛ.
Фото: Getty Images
"Ивич - сильный специалист? Скажу так: я не проиграл, играя против его команды. Кто лучший тренер первого круга РПЛ? Точно Ивич", - приводит "РБ Спорт" слова Евсеева.

"Краснодар" под руководством Владимира Ивича с 32 набранными очками лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Отрыв от идущего на втором месте "Зенита" составляет два балла, от "Динамо", замыкающего топ-3 - 7 очков. В 15 сыгранных матчах чемпионата России "быки" одержали девять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет +14 (24:10).

Евсеев Ивич Краснодар
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