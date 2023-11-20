Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
17:00
ХимкиНе начат
Торпедо
19:30
РодинаНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Украина
22:45
ИталияНе начат
Северная Ирландия
22:45
ДанияНе начат
Северная Македония
22:45
АнглияНе начат
Албания
22:45
Фарерские островаНе начат
Сан-Марино
22:45
ФинляндияНе начат
Чехия
22:45
МолдоваНе начат
Словения
22:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:30
КубаНе начат

Красич: очень рад вернуться в Россию. Мне нравится Москва, как и вся страна

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич, принявший участие в матче Легенд против "Локомотива" (0:1), рассказал о своих эмоциях от возвращения в Россию.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
"Конечно, я всегда очень рад приехать в Россию, увидеть болельщиков и своих старых друзей, здорово, что снова получилось с ними выйти на поле. Последний раз я был в Москве три года назад, рад, что получилось приехать. Мне очень нравится Москва, да и вся Россия", — сказал Красич.

39-летний Красич выступал за московскую команду с 2004 по 2010 год. За это время в 229 матчах он забил 32 гола и отдал 34 результативные передачи. Вместе с ЦСКА серб выиграл 10 трофеев, включая Кубок УЕФА в 2005 году. Затем Красич выступал в Италии за "Ювентус", играл за "Фенербахче" (Турция"), "Бастию" (Франция) и завершил карьеру в польской "Лехии".

Источник: ТАСС.

Красич ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится