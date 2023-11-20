"Конечно, я всегда очень рад приехать в Россию, увидеть болельщиков и своих старых друзей, здорово, что снова получилось с ними выйти на поле. Последний раз я был в Москве три года назад, рад, что получилось приехать. Мне очень нравится Москва, да и вся Россия", — сказал Красич.
39-летний Красич выступал за московскую команду с 2004 по 2010 год. За это время в 229 матчах он забил 32 гола и отдал 34 результативные передачи. Вместе с ЦСКА серб выиграл 10 трофеев, включая Кубок УЕФА в 2005 году. Затем Красич выступал в Италии за "Ювентус", играл за "Фенербахче" (Турция"), "Бастию" (Франция) и завершил карьеру в польской "Лехии".
Источник: ТАСС.
Красич: очень рад вернуться в Россию. Мне нравится Москва, как и вся страна
Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич, принявший участие в матче Легенд против "Локомотива" (0:1), рассказал о своих эмоциях от возвращения в Россию.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости